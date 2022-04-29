Запорожская ОВА: мэр оккупированного Энергодара переехал в Запорожье

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов отныне работает в Запорожье, чтобы обеспечить постоянное функционирование власти.﻿ Об этом, ссылаясь на главу Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, сообщает пресс-служба﻿ ОВА.

"С целью устойчивого функционирования легитимно избранной власти г. Энергодар было принято сложное, но правильное решение – организовать работу Дмитрия Орлова в областном центре. Такое перемещение было вызвано случаями принудительного смещения местных властей на оккупированных территориях", – отметили в администрации.

Отмечается, что дислокация председателя общины в областном центре позволит эффективнее управлять Энергодаром во время военного положения и принимать управленческие решения во благо каждого его жителя, поскольку большинство организационных процессов можно реализовать дистанционно благодаря цифровизации.

"Сейчас мы видим такую ​​тенденцию, что оккупанты начинают вытеснять и, заставляя нашу власть, прекращать существование коммунальных учреждений, учреждений энергообеспечения, жизнеобеспечения. Мы на это пойти не можем, поэтому приняли меры, чтобы город жил", – сказал глава ОВА.

Глава Запорожской ОВА также отметил, что понимает и поддерживает жителей, которые оказались в оккупации, сопровождающейся террором и запугиваниями.