Запорожская ОВА: мэр оккупированного Энергодара переехал в Запорожье
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов отныне работает в Запорожье, чтобы обеспечить постоянное функционирование власти. Об этом, ссылаясь на главу Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, сообщает пресс-служба ОВА.
"С целью устойчивого функционирования легитимно избранной власти г. Энергодар было принято сложное, но правильное решение – организовать работу Дмитрия Орлова в областном центре. Такое перемещение было вызвано случаями принудительного смещения местных властей на оккупированных территориях", – отметили в администрации.
Отмечается, что дислокация председателя общины в областном центре позволит эффективнее управлять Энергодаром во время военного положения и принимать управленческие решения во благо каждого его жителя, поскольку большинство организационных процессов можно реализовать дистанционно благодаря цифровизации.
"Сейчас мы видим такую тенденцию, что оккупанты начинают вытеснять и, заставляя нашу власть, прекращать существование коммунальных учреждений, учреждений энергообеспечения, жизнеобеспечения. Мы на это пойти не можем, поэтому приняли меры, чтобы город жил", – сказал глава ОВА.
Глава Запорожской ОВА также отметил, что понимает и поддерживает жителей, которые оказались в оккупации, сопровождающейся террором и запугиваниями.
"Ситуация в городе напряженная. Безумное давление осуществляется на органы местного самоуправления, руководителей коммунальных предприятий и директоров школ", – добавил Старух.