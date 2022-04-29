Подоляк об обмене Медведчука: России он практически не нужен
России практически не нужен Виктор Медведчук, потому обменять его на украинских военных и гражданских в Мариуполе пока не получается. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио Свобода.
"Медведчука в Украине кто-то брендировал как человека влиятельного и важного для Российской Федерации. А выяснилось, что он им практически не нужен", - рассказал Подоляк.
Он добавил, что ценность сломать Мариуполь и убить там практически всех защитников, для РФ гораздо больше, как они считают с пропагандистской точки зрения, чем забрать Медведчука или кого угодно.
"Вы же видите по количеству погибших российских военнослужащих, для них (РФ - ред.) ценность человеческой жизни стоит менее полупроцента, и даже еще меньше, это в минусе где-то находится... Поэтому, к сожалению, Медведчук - не актив. К сожалению, мы его обменять на наших ребят не можем", - сказал советник.
Он отметил, что на условном столе переговоров об обмене лежат все предложения, включая возможность обменять Медведчука.
"Просто мы видим реакцию российской стороны, что для них Медведчук не ценный актив. Вообще", - рассказал Подоляк.