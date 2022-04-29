Подоляк об обмене Медведчука: России он практически не нужен

России практически не нужен Виктор Медведчук, потому обменять его на украинских военных и гражданских в Мариуполе пока не получается. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио Свобода.

"Медведчука в Украине кто-то брендировал как человека влиятельного и важного для Российской Федерации. А выяснилось, что он им практически не нужен" , - рассказал Подоляк.

Он добавил, что ценность сломать Мариуполь и убить там практически всех защитников, для РФ гораздо больше, как они считают с пропагандистской точки зрения, чем забрать Медведчука или кого угодно.

"Вы же видите по количеству погибших российских военнослужащих, для них (РФ - ред.) ценность человеческой жизни стоит менее полупроцента, и даже еще меньше, это в минусе где-то находится... Поэтому, к сожалению, Медведчук - не актив. К сожалению, мы его обменять на наших ребят не можем" , - сказал советник.

Он отметил, что на условном столе переговоров об обмене лежат все предложения, включая возможность обменять Медведчука.