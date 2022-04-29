Федоров: Маск передал Украине системы хранения энергии Tesla Powerwall

Миллиардер Илон Маск, кроме станций cпутникового интернета Starlink, передал Украине солнечные панели и системы хранения энергии Tesla Powerwall, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Сегодня две амбулатории в Бородянке и Ирпене получили солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall.

Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке. Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества.