Федоров: Маск передал Украине системы хранения энергии Tesla Powerwall
Миллиардер Илон Маск, кроме станций cпутникового интернета Starlink, передал Украине солнечные панели и системы хранения энергии Tesla Powerwall, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Сегодня две амбулатории в Бородянке и Ирпене получили солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall.
Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке. Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества.
Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от российской оккупации", - написал министр.