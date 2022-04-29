Пентагон: РФ выпустила по территории Украины почти 2000 ракет
По данным США, за 63 дня войны Россия запустила более 1900 ракет по территории Украины., сообщает Новое время.
Соответствующие данные озвучил на брифинге чиновник Пентагона.
По его словам, большинство ракет были выпущены по Мариуполю и районам проведения операции Объединенных сил.
Многие из этих атак осуществлены с территории России, добавил представитель американского оборонного ведомства.
Кроме того, по данным Пентагона, сейчас в Украине воюют 92 российские батальонные тактические группы. Еще более 20 находятся за пределами Украины на отдыхе и перегруппировке.