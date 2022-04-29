Подоляк прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина

Встреча президентов Украины и РФ в ближайшее время не состоится, потому что нет готовых юридических позиций. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио Свобода.

Он отметил, что Украина будет готова на встречу президентов только тогда, когда будут готовы юридические позиции.

"Я не вижу, что сегодня это можно сделать буквально завтра или послезавтра, как об этом говорит Турция... К сожалению, нам нужно немного потерпеть" , - отметил Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что переговоры Зеленского и Путина именно сегодня все же не ко времени.

"Несколько позже, вероятно, они будут. Но мы хотим, чтобы позиции Украины на этих переговорах, о чем не раз говорил президент, были очень и очень мощными. У нас просто президент волевой: то есть он хочет приехать на переговоры и вести себя так, как он должен вести себя, – как лидер действительно глобального плана. И он должен иметь очень мощную юридическую позицию. Мы должны ее подготовить в рамках переговорного процесса" , - сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже министр обороны Турции заявил, что есть надежда на то, что встреча президентов Украины и РФ состоится в ближайшие дни.