Кулеба: Украина просит партнеров определиться с гарантиями безопасности
Украина просит международных партнеров решить, какие гарантии безопасности готовы предоставить нашей стране в случае любой агрессии в будущем, сообщает Укрінформ.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Украина отказалась от ядерного оружия ради мира во всем мире. Тогда мы стучали в двери НАТО, но они так и не открылись. Вакуум безопасности привел к российской агрессии. Мир обязан безопасностью Украине, и мы просим государства решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить", - написал глава украинской дипломатии.