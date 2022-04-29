Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ в войне против Украины
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 23 000 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 986 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29) ед,
- артиллерийских систем – 435 (+4) ед,
- РСЗО/MLRS - 151 (+0) ед,
- средств ПВО – 73 (+1) ед,
- самолетов – 189 (+2) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники - 1695 (+7) ед,
- кораблей/катеров - 8 (+0) ед,
- цистерн с ГСМ – 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14),
- специальной техники – 31 (+0),
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.
Данные уточняются.