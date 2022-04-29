Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ в войне против Украины
Фото: president.gov.ua

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава – около 23 000 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 986 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29) ед,
  • артиллерийских систем – 435 (+4) ед,
  • РСЗО/MLRS - 151 (+0) ед,
  • средств ПВО – 73 (+1) ед,
  • самолетов – 189 (+2) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники - 1695 (+7) ед,
  • кораблей/катеров - 8 (+0) ед,
  • цистерн с ГСМ – 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14),
  • специальной техники – 31 (+0),
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Данные уточняются.

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