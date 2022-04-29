Марченко: Украина привлечет кредит на 200 млн евро от Италии

Министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко подтвердил намерение итальянского правительства предоставить Украине кредит в размере 200 млн евро, сообщает Новое время.

Об этом сказал в интервью итальянской газете Corriere della sera министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщается на сайте Минфина.

"Италия была первой страной, которая поддержала нас после начала войны, предоставив 110 миллионов евро в грантовой форме. На прошлой неделе в Вашингтоне я встретился со своим коллегой министром экономики и финансов Даниэле Франко, и он подтвердил намерение итальянского правительства предоставить Украине кредит в размере 200 миллионов евро. Мы ведем переговоры по получению средств на льготных условиях, под 1% годовых, со сроком погашения — 15 лет. На мой взгляд, другие страны также могут предложить нам кредиты на таких льготных условиях. Такое финансирование, безусловно, помогло бы нам" , - заявил министр.

Он добавил, что Украина получила 150 миллионов евро от Германии для поддержки малого и среднего бизнеса.

"Недавно мы начали подготовку соглашения о следующем кредите в 150 миллионов евро, которое поможет поддержать макрофинансовую стабильность нашей страны. Министр финансов Кристиан Линднер также отметил, что они рассматривают возможность предоставления нам военной поддержки в размере 1 миллиарда евро, однако мы ожидали от Германии не меньшей финансовой поддержки, чем та, которую предоставляют нам Великобритания, Канада или США" , — отметил Марченко.

Он сообщал, что в марте расходы госбюджета превысили доходы примерно на $2,7 млрд. Украина ожидает, что из-за войны разрыв увеличится до $5-7 млрд в месяц в апреле и мае.

Согласно прогнозу МВФ, из-за развязанной Россией войны дефицит госбюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% ВВП в 2021 году.