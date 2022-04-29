Минфин: Украина получила грант почти на 90 млн евро от Всемирного банка

В Украину поступило грантовое финансирование в размере 88,5 млн евро – средства были предоставлены из Целевого фонда доноров Всемирного банка в рамках программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

"Грантовые средства будут направлены в общий фонд государственного бюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутриперемещенных лиц" , - пояснили в Минфине.

В ведомстве напомнили, что 21 апреля министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта из Целевого фонда в размере 88,5 млн евро.

Целевой фонд был создан Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития.