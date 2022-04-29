В Нацполиции сообщили о последствиях ракетных ударов по Фастову

В полиции сообщили подробности ракетных ударов российских оккупантов по Фастову в Киевской области, которые они нанесли вечером 28 апреля, сообщает Новое время.

Как заявили в Фастовском районном управлении полиции, по территории Фастовской общины нанесли два ракетных удара.

В результате взрыва повреждены инфраструктурные объекты, на которых возник пожар. Разрушены два дома, около десяти получили повреждения.

Двое пострадавших были доставлены в больницу.

На месте работают работники ГСЧС. Полицейские документируют последствия взрыва