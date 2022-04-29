Евросоюз выступил с заявлением из-за провокаций в Приднестровье

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что последние события в Приднестровье наносят вред безопасности Молдовы, и призвал все ответственные стороны избегать дестабилизации ситуации. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении Борреля, сообщает Европейская правда.

Инциденты в приднестровском регионе Молдовы, которые произошли в последние дни, наносят ущерб безопасности и стабильности страны, отметил Боррель.

"Европейский Союз призывает ответственные стороны избегать дестабилизации ситуации. Мы всячески приветствуем сдержанную реакцию властей Республики Молдова, способствующую сохранению спокойствия в стране", – заявил глава европейской дипломатии.

ЕС солидарен с Молдовой и подтверждает свою непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ и особого статуса Приднестровского региона, добавил Боррель.