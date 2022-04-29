ГПСУ: противник обстрелял Сумщину с территории РФ

ГПСУ: противник обстрелял Сумщину с территории РФ
Фото: ГПСУ

Сегодня утром российские войска обстреляли Сумскую область с территории России.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).

"Пограничники зафиксировали прилеты более тридцати минометных мин, выпущенных со стороны российской деревни Городище", – сообщили пограничники.

В ГПСУ отметили, что в одном случае враг стрелял по развилке между тремя селами Шосткинского района Сумской области. Во время другого вражеского обстрела мины рвались на окраины одного из этих деревень.

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