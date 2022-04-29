ГБР заявило о блокировке экспорта в РФ компонентов для ракет предприятием Дерипаски

Сотрудники Государственного бюро расследований заблокировали канал поставки компонентов, которые могут использоваться при изготовлении российского тактического ракетного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что нелегальные поставки осуществлялись предприятием из сферы влияния "санкционного" олигарха РФ Олега Дерипаски.

В ходе досудебного расследования по злоупотреблению служебным положением чиновников госорганов было установлено, что принадлежащий оффшорной компании российского олигарха Глуховский карьер кварцитов осуществлял незаконную добычу высокочистого кварцита, кремния и других минералов в Баницком месторождении на Сумщине.

Продукция незаконно экспортировалась в РФ. По оперативной информации, кремний мог использоваться агрессором при изготовлении ракет, которыми потом наносились удары по мирным городам Украины.

Приняты меры по аресту корпоративных прав общества Олега Дерипаски, земельных участков месторождений, другого имущества и подготовлено соответствующее ходатайство.

В настоящее время имущество передано в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами.

Продолжаются следственные действия.