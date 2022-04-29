Посольство Нидерландов возобновило работу в Киеве

Посольство Нидерландов 29 апреля возобновило работу в Киеве, сообщает Укрінформ.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

"Сегодня откроется посольство Нидерландов в Киеве" , - заявил министр иностранных дел Хукстра перед еженедельным заседанием правительства.

Отмечается, что незадолго до российского вторжения посольство переехало из столицы Киева во Львов. Пока небольшая часть персонала может снова вернуться в Киев.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра также подчеркнул, что посольство в столице важно, потому что есть тесное сотрудничество с Украиной. Нидерланды оказывают Украине гуманитарную и военную помощь.

Он отметил, что Нидерланды объединили усилия с другими странами, уже вернувшими сотрудников посольства в Киев.