Посольство Нидерландов возобновило работу в Киеве
Посольство Нидерландов 29 апреля возобновило работу в Киеве, сообщает Укрінформ.
Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.
"Сегодня откроется посольство Нидерландов в Киеве", - заявил министр иностранных дел Хукстра перед еженедельным заседанием правительства.
Отмечается, что незадолго до российского вторжения посольство переехало из столицы Киева во Львов. Пока небольшая часть персонала может снова вернуться в Киев.
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра также подчеркнул, что посольство в столице важно, потому что есть тесное сотрудничество с Украиной. Нидерланды оказывают Украине гуманитарную и военную помощь.
Он отметил, что Нидерланды объединили усилия с другими странами, уже вернувшими сотрудников посольства в Киев.
"Это никогда не бывает без рисков, но, учитывая все, мы считаем это правильным шагом", – сказал он.