Польша предоставила Украине более 200 танков Т-72

Польша поставила в Украину более 200 танков Т-72, это достаточное количество для формирования двух бригад. Вместе с танками в Украину доставлены несколько десятков боевых машин пехоты, сообщает Польское радио.

"Ссылаясь на сообщение премьера Матеуша Моравецкого относительно военной помощи украинской стороне, она уже превысила 7 миллиардов злотых (1,5 млрд евро)" , - подчеркнул заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич. ﻿

Среди оружия, попавшего в Украину, самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", а также ракетные системы залпового огня "Град". Польша также передала ракеты "воздух-воздух" для самолетов МиГ-29 и Су-27, дроны производства WB Electronics, ПЗРК "Перун" и большое количество боеприпасов.

У Польши имеется почти 400 единиц танков Т-72. Часть из них, по решению руководства оборонного ведомства, в 2019 году была модернизирована. Украинской армии Польша передает, в первую очередь, танки, которые не прошли модернизацию.