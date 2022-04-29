Директор ГБР: в Украине под проверку попали более 11 тысяч граждан РФ

Государственное бюро расследований проверяет более 11 тысяч россиян, въехавших перед войной и вовремя не покинувших Украину. Об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев, сообщает Українські Новини.

По его словам, сотрудники ГБР совместно с СБУ и Нацполицией проводят большой объем работы.