Директор ГБР: в Украине под проверку попали более 11 тысяч граждан РФ
Государственное бюро расследований проверяет более 11 тысяч россиян, въехавших перед войной и вовремя не покинувших Украину. Об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев, сообщает Українські Новини.
По его словам, сотрудники ГБР совместно с СБУ и Нацполицией проводят большой объем работы.
"С 1 декабря 2021 года по 23 февраля 2022 года на территорию Украины заехало более 11 тысяч граждан РФ, которые вовремя не покинули нашу страну. Поэтому, мы сейчас совместно с СБУ и Нацполицией проводим большой объем работы по определению места нахождения этих граждан и проводим с ними соответствующие фильтрационные мероприятия", - сказал Сухачев.