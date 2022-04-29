Bloomberg: спрос на катарский газ растет на фоне войны в Украине

Стремительный рост цен на нефть из-за войны в Украине дал финансовые и геополитические выгоды Катару после того, как вторжение Владимира Путина вынудило Европу начать отказываться от импорта энергоресурсов из России, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg.

"В последние недели в Доху прилетели несколько высокопоставленных чиновников Европейского Союза, и все они четко заявили: нам нужен ваш газ как можно быстрее. Германия приказала предприятиям начать переговоры о поставках" , – пишет издани.

Срочность стала еще более острой на этой неделе после того, как Россия прекратила поставки в Польшу и Болгарию.

Согласно расчетам Bloomberg, экспорт энергоносителей Катара в этом году должен был достичь 100 миллиардов долларов впервые с 2014 года, исходя из тенденций первого квартала. Это позволит ему тратить еще большие средства на мировых фондовых рынках и на достижение своих внешнеполитических целей, в основном через свой суверенный фонд благосостояния в размере 450 миллиардов долларов.

Тем временем правительство Катара ожидает экономической прибыли в размере 20 миллиардов долларов от проведения чемпионата мира по футболу.

Потребность Европы в сжиженном природном газе возникла после того, как Катар начал проект стоимостью 30 миллиардов долларов, чтобы увеличить свой экспорт на 60% к 2027 году.

Дополнительный спрос означает усиление конкуренции среди покупателей за долгосрочные контракты на поставку и, скорее всего, более выгодные условия для Катара.

До начала войны в Украине некоторые аналитики сомневались, будет ли достаточно ресурсов для плана расширения. Теперь, как сообщило агентство, Катар уведомляет клиентов о еще большем расширении.