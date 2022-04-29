Донецкая ОВА: оккупанты снова применили фосфорные снаряды

Россияне применили фосфорные снаряды — на этот раз в селе Соловьево Очеретинской общины. Об этом на своем официальном Телеграм-канале﻿ сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Также, по его словам, под обстрелом снова оказалось Ласточкино — поврежден жилой дом и магазин.

Кириленко отметил, что, кроме Очеретинского, обстрелы продолжались всю ночь на Марьинском и Авдеевском направлениях.

"По Авдеевке московиты ночью стреляли из Градов, на утро совершили авианалет и продолжили бить из реактивных систем по центру города. Повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – рассказал глава ОВА.

Кроме того, ночью авиаудар потерпел и поселок Приволье Черкасской общины. Пострадали жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Марьинской общине, по словам Кириленко, были обстрелы по всей линии фронта.