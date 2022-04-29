Донецкая ОВА: оккупанты снова применили фосфорные снаряды

Донецкая ОВА: оккупанты снова применили фосфорные снаряды
Фото: Telegram

Россияне применили фосфорные снаряды — на этот раз в селе Соловьево Очеретинской общины. Об этом на своем официальном Телеграм-канале﻿ сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Также, по его словам, под обстрелом снова оказалось Ласточкино — поврежден жилой дом и магазин.

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Кириленко отметил, что, кроме Очеретинского, обстрелы продолжались всю ночь на Марьинском и Авдеевском направлениях.

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"По Авдеевке московиты ночью стреляли из Градов, на утро совершили авианалет и продолжили бить из реактивных систем по центру города. Повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – рассказал глава ОВА.
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Кроме того, ночью авиаудар потерпел и поселок Приволье Черкасской общины. Пострадали жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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В Марьинской общине, по словам Кириленко, были обстрелы по всей линии фронта.

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"Оккупанты перебили высоковольтную линию электропередач, таким образом полностью обесточив Красногоровку. Несмотря на постоянные обстрелы и намерения россиян атаковать, украинские военные надежно удерживают все свои позиции", – заверил глава области.
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