ГУР: в Новоайдаре нашли убитым местного коллаборанта

Во временно оккупированном пгт. Новоайдар в Луганской области в понедельник, 25 апреля, исчез местный коллаборант Павел Шароградский. Вскоре его обнаружили убитым выстрелом в голову и ранениями на теле.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

"Павел Шароградский до начала российского вторжения был "профессиональным общественным деятелем". Некоторое время был директором коммунального учреждения Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех" и основателем ОО "Новоайдарская сечь". Никакого бизнеса или высокодоходной работы не имел, впрочем представлял себя как высокообеспеченный человек" , – говорится в сообщении.

После оккупации Новоайдара предоставлял врагу информацию о патриотах, участниках АТО/ООС, членах их семей и о сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядами.

"Был похищен из помещения Щастинской РГА, где участвовал в совещании с лицами в балаклавах и военной форме армии РФ" , - добавляет ГУР.

Отмечается, что в отношении Шароградского возбуждено уголовное дело о госизмене. Выясняются обстоятельства, причины и мотивы произошедшего.

