Bloomberg: РФ предлагает Индии план двойных платежей за нефть и другие товары

Россия предлагает Индии механизм двойных платежей: за российскую нефть – в долларах или евро, за остальные товары – в рупиях и рублях через альтернативную SWIFT российскую Систему передачи финансовых сообщений, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Представители центрального банка России вместе с представителями ПАО "Сбербанк России" обсудили эти предложения на прошлой неделе со своими индийскими коллегами, а также с представителями министерства финансов. Окончательное решение еще не принято.

Министерство финансов Индии и центральный банк не сразу ответили на электронные письма с просьбой прокомментировать", – пишет агентство.

Индия является одной из основных экономик, продолжавших торговлю с Россией после вторжения в Украину, несмотря на то, что западные страны стремятся сократить отношения с Москвой, пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Центробанк Индии ведет первичные консультации по соглашению с РФ о расчетах в рублях и рупиях. Это позволит торговать с Россией, после того как санкции ограничили механизмы международных платежей.