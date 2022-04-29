ГУР: украинские военные освободили село Русская Лозовая в Харьковской области

Украинские военные освободили от оккупантов стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая в Харьковской области. Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины со ссылкой на журналиста Дениса Казанского.

Освобождение села Русская Лозовая происходило силами штурмового подразделения ГУР МО под руководством Командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского.

Отмечается, что это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков – Белгород.