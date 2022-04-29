Рада отказалась от повышения налогов на горючее

Верховная Рада отказалась от предварительной инициативы вернуть акцизный налог на горючее и 20% налога на добавленную стоимость, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил первый заместитель главы Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.

Так, ко второму чтению законопроекта №7311 из документа исключили соответствующие нормы. Таким образом, налогообложение остается льготным: без уплаты акциза и уплатой 7% НДС вместо 20%.

При этом, согласно сравнительной таблице в распоряжении ЭП, в проекте закона остается отмена льготного растаможивания автомобилей с нулевой пошлиной.

Напоминаем: В марте Верховная Рада приняла закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, который, в частности, предусматривает нулевую ставку акциза на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ, а также снижение НДС с 20% до 7%.