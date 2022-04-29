Данилов: оружие США сменит позиции сторон, но не так быстро, как хочется

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что новое оружие, которое предоставит Украине США, изменит позиции сторон на войне, сообщает Радио Свобода.

"Оно (оружие США – ред.) обязательно будет менять позиции сторон. Надо понимать, что это не будет так быстро, как нам хотелось бы. Сейчас идет тренировка большого количества наших военных. Это новое оружие, к нему нужно привыкнуть, нужно научиться им пользоваться. Сейчас проходят эти процессы.

Я могу сказать, что с мертвой точки все это уже сдвинулось. Если еще 2-3 недели каждый день просили "Дайте нам тяжелое оружие", то на сегодняшний день этот вопрос уже решен" , - сказал он.

Данилов отметил, что сейчас следующий этап, когда наши военные будут натренированы, пользоваться этим оружием.

"Я считаю, это будет большая помощь нашей стране" , - сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что уже в ближайшее время враг на себе почувствует оружие, которое ВСУ получили от США, Великобритании и других стран.

По его словам, Украина "начала чувствовать, что получает все больше и больше для того, чтобы бить врага".

Copyright © 2021 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода