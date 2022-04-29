Данилов: оккупанты больше не вернутся в Черниговскую и Сумскую области

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты больше не могут вернуться в Черниговскую и Сумскую области.﻿ Об этом он рассказал в интервью, сообщает Радио Свобода.

"Они (российская власть и армия – ред.) держат нас в напряжении. Вернуться туда они уже не могут, у них нет сегодня достаточного количества войск для того, чтобы снова зайти с этой территории" , — сказал он.

По его словам, оккупанты "сейчас все бросили на территорию Донецкой, Луганской, Харьковской областей" .

"Когда их разгромили на территории Киевской, Сумской, Черниговской областей, они прошли перегруппировку и теперь находятся все там (на востоке – ред). Способности у них нет, но наносить удары, наносить ракетные удары они пока могут", – сказал он.

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