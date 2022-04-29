ВК "Юг": Украина получила зенитно-ракетный комплекс С-300
Зенитные ракетные войска воздушного командования "Юг" получили зенитно-ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров, значительно усиливший противовоздушную оборону в южном регионе.
Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования "Юг".
"ЗРК С-300 эффективно выполняет свою работу против большого числа объектов российских оккупантов и может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км. При этом, не важно, на каком расстоянии летит цель – 10 метров или 27 км", – говорится в сообщении.
Отмечается, что указанный комплекс уже выполняет боевые задания.