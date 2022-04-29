Маляр: РФ активно строит вертолетные площадки на оккупированных территориях

Российские военные активно строят вертолетные площадки на временно оккупированных территориях. Планируют использовать вертолеты. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Они сейчас активно строят вертолетные площадки на временно захваченных территориях. Также пытаются использовать много именно вертолетной авиации" , - заявила Маляр.

Замминистра отметила, что России пришлось изменить стратегию после того, как она проиграла начало войны. Также страна-оккупант начала открывать уголовные дела против служащих, которые не справились с поставленными задачами.