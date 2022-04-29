Центробанк РФ ухудшил прогнозы по росту инфляции и падению ВВП

Банк России ожидает, что по итогам 2022 года инфляция составит 18-23%. ВВП РФ, по прогнозам регулятора, в текущем году сократится на 8-10%, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ.

Так, Банк России ожидает, что в последующие месяцы годовая инфляция продолжит расти по эффекту базы и по итогам 2022 года составит 18-23%.

По прогнозам Центробанка, в текущем году ВВП России сократится на 8-10%, снижение в основном связано с факторами на стороне предложения.

Прогноз на 2023 год: ВВП не вырастет или снизится в диапазоне до 3%, годовая инфляция будет составлять 5-7%, на 2024 год: ВВП вырастет на 2,5-3,5%, годовая инфляция составит 4%.

Прогноз по оттоку капитала из РФ в 2022 году повышен вдвое - с 75 до 151 млрд долларов.

При этом Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых - решение было принято по итогам заседания Совета директоров 29 апреля.

"Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки. Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности", – утверждают в регуляторе.

Там говорят, что будут принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процессу структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

28 февраля Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых, что явилось рекордным значением с 2013 года. Решение было принято на фоне жестких санкций РФ, наложенных из-за вторжения России в Украину.

Напомним:

Инфляция в Российской Федерации по итогам 2022 года может составить от 17% до 20%, ранее заявлял председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

ВВП России возобновится после санкций за 10 лет, рост ВВП Украины выйдет на довоенный уровень через пять лет, несмотря на намного более глубокое падение, свидетельствует прогноз S&P Global Market Intelligence.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ожидает "очень сложную ситуацию" для России в ближайшие 2 года, только по базовому сценарию россияне ожидают падения ВВП в этом году в 8,8%.