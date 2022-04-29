Братчук: в Одессе вводится длительный комендантский час

В Одессе введут "затяжной" комендантский час. Об этом на своем официальном Телеграм-канале﻿ сообщил председатель Общественного совета при Одесской ОГА – спикер председателя ОВА Сергей Братчук.

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, только на территории города Одесса введен комендантский час с 22 часов 00 минут 1 мая 2022 года до 05 часов 00 минут 3 мая 2022 года", – написал спикер.

Отмечается, что распоряжением главы ОВА запрещается пребывание людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

В то же время, Братчук подчеркнул, что на другой территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть – с 22:00 до 05:00.