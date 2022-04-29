ГУР: РФ использует склады боеприпасов в Приднестровье для контрабанды оружия

Россия использует склады боеприпасов в непризнанном Приднестровье для контрабанды оружия. Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

"30 лет назад Россия оккупировала территорию Приднестровья. Каждый год там проводят мобилизационные учения с размещенной на этой территории оперативной группой российских войск. Во время учений отрабатываются оборонные и контрнаступательные действия с применением боеприпасов со складов в селе Колбасной. Часть боеприпасов используется для боевой подготовки, часть, по информации военной разведки, для контрабанды" , – заявил в эфире телеканала "Настоящее время" представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Кроме того, представитель военной разведки Украины заявил, что сегодняшняя ситуация в регионе – это явный сигнал о готовности РФ использовать территорию Приднестровья как дополнительный плацдарм для агрессии не только против Украины, но и возможных агрессивных действий против Республики Молдова.

"Мы отслеживаем развитие ситуации в Приднестровье. Там сейчас идет серьезная борьба между представителями власти и очень активно работают спецслужбы РФ. Совершенные на территории ПМР террористические акты были направлены на принуждение Приднестровского руководства согласиться на расширение присутствия российских войск. Кроме того, взрывы на объектах будут представляться как угроза для населения региона и сигнал руководству Республики Молдова отказаться от проевропейской политики. Основная цель – оставить этот регион полностью под контролем Москвы, как она пытается это сделать в течение 30 лет" , - заявил Скибицкий.

По данным разведки, все происходящее на территории Приднестровья находится под контролем ФСБ РФ.