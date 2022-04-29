ЦПДИ: РФ продолжает ядерный шантаж, используя "западных экспертов"

Россия прибегает к информационному терроризму и шантажу, используя бывшего советника министра обороны США Дугласа Макгрегора. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Этот ориентированный на западную аудиторию "эксперт" распространяет нарративы о "неизбежном поражении Киева", "непобедимой армии РФ" и запугивает мир тем, что "Путин может применить ядерное оружие".

Так, 22 апреля в эфире американского Fox News Макгрегор прогнозировал, что дальнейшие поставки оружия в Украину вроде бы приведут к эскалации со стороны России. По его мнению, Украина должна отдать РФ Крым и Донбасс, чтобы Путину не пришлось "нанести ядерный удар", отмечает ЦПДИ.

В понедельник, 25 апреля, в интервью испанскому изданию El Mundo Макгрегор подчеркнул, что якобы поставка Украине оружия - бесполезная трата ресурсов, поскольку, по неозвученным "экспертом" причинам, "Киев обречен".