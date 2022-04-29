Спасатели призвали украинцев воздержаться от походов на кладбища

В ГСНС призвали украинцев воздержаться от походов на кладбища в поминальные дни.﻿ Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине в Telegram.

"Враг продолжает беспощадно обстреливать нашу территорию, во многих местах уже сделав ее слишком опасной. Сегодня даже деоккупированные территории усеяны десятками тысяч взрывоопасных предметов, требующих обнаружения и уничтожения. Зафиксированы также многие факты попадания боеприпасов на кладбища. Сейчас цена высадки цветов на могилу или новый заборчик может стать слишком высокой. Одобрили бы эту неоправданную жертву умершие? Мы уверены, что нет" , - сообщают в ГСЧС.

Спасатели также просят не игнорировать предостережения об опасности. В этом году поминальные дни, так называемые "гробки", приходятся на 1-3 мая в зависимости от региона.