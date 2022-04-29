ГПСУ: российский вертолет обстрелял украинскую территорию неуправляемыми ракетами

Сегодня, 29 апреля, после полудня на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" военный вертолет РФ произвел обстрел украинской территории. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook.

"Пограничники Сумского отряда услышали гул двигателей со стороны российской границы, после чего увидели пару Ми-8. Один из вертолетов совершил несколько пусков неуправляемыми авиационными ракетами по территории Украины" , - говорится в сообщении.

Пограничники при обстреле не пострадали.

Напомним, сегодня враг уже обстреливал Сумщину и произвел с территории РФ более 30 выстрелов из минометов.