Всемирный банк выделяет Украине 495 млн евро грантовых средств

Всемирный банк выделяет Украине 495 млн евро грантовых средств

Министерство финансов заявило, что Украина получит дополнительно 495 млн евро грантовых средств из Целевого фонда Всемирного банка.﻿ Об этом заявила пресс-служба Минфина, сообщает Экономическая правда.

"Министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали изменения в Соглашение о гранте, который будет предоставлен Украине из Целевого фонда Всемирного банка в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановление", - говорится в заявлении﻿.

В рамках этого дополнительного соглашения Украина получит от Норвегии, Австрии и Соединенных Штатов Америки дополнительные гранты (в пределах одного гранта) в сумме 495 млн евро.

Грант будет направлен в общий фонд государственного бюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутриперемещенных лиц, говорят в Минфине.

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