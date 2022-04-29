Всемирный банк выделяет Украине 495 млн евро грантовых средств

Министерство финансов заявило, что Украина получит дополнительно 495 млн евро грантовых средств из Целевого фонда Всемирного банка.﻿ Об этом заявила пресс-служба Минфина, сообщает Экономическая правда.

"Министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали изменения в Соглашение о гранте, который будет предоставлен Украине из Целевого фонда Всемирного банка в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановление" , - говорится в заявлении﻿.

В рамках этого дополнительного соглашения Украина получит от Норвегии, Австрии и Соединенных Штатов Америки дополнительные гранты (в пределах одного гранта) в сумме 495 млн евро.

Грант будет направлен в общий фонд государственного бюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутриперемещенных лиц, говорят в Минфине.