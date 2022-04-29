Норвегия закрывает границу и порты для грузоперевозчиков из РФ

Правительство Норвегии решило присоединиться к санкциям Евросоюза и закрыть сухопутную границу для грузовиков из РФ, а порты — для российских кораблей. Об этом передает норвежский телеканал NRK, сообщает Европейская правда.

Однако Осло делает исключение для рыбацких судов, а это значит, что два из трех мер российских судов в Норвегию могут продолжаться в прежнем режиме.

В норвежском правительстве подчеркнули, что ЕС также сделал исключение для рыбацких судов.

Пограничная станция Стурскуг на границе между Норвегией и Россией будет закрыта для перевозки всех товаров, перечисленных в списке санкций ЕС.

"Мы вводим пятый пакет санкций ЕС в Норвегии. Это означает, что Стурскуг мы сразу закроем для грузовых перевозок, что будет введен запрет на перевозку ряда химических веществ. Мы делаем одно исключение, и это для Шпицбергена, потому что там есть Договор о Шпицбергене" . К тем, кто его подписал, будут относиться одинаково" , - заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

Договор о Шпицбергене предоставляет Норвегии суверенитет, то есть право управлять Шпицбергеном, но всем сторонам, подписавшим договор, будет позволено осуществлять там беспрепятственную деятельность. Советский Союз подписал договор в 1925 году, а Россия решила продолжать его соблюдать в 1992 году.

Российские суда не смогут заходить в Норвегию со следующих выходных.

По статистике, в прошлом году в порты Норвегии вошли 978 российских рыболовных судов. Береговая администрация Норвегии подтвердила, что картина движения в первом квартале 2022 года была примерно такой же.