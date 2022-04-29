ОГП: двух коллаборантов заподозрили в расстреле гражданских в Киевской области

В госизмене и умышленном убийстве двух гражданских во время оккупации подозреваются двое жителей Киевщины, сообщает Офис генпрокурора.

Гражданам сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием и боевыми припасами (ч. 2 ст. 111, п.1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 263 УК Украины).

По данным следствия, в период временной оккупации с. Залесья Броварского района Киевской области, подозреваемые сотрудничали с военнослужащими ВС России.

Получив от оккупантов военную экипировку, амуницию и оружие с боекомплектом, они осуществляли разведку и патрулирование на территории Броварского района, а также проверяли документы у местных жителей, говорится в сообщении.

Кроме того, 11 марта по преступному приказу российских военных, с целью устрашения населения, они открыли огонь из автоматического оружия по двум мирным жителям пгт. Большая Дымерка. От полученных многочисленных ранений потерпевшие скончались на месте.