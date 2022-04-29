Зеленский и Путин могут встретиться на саммите G20
Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Индонезии Джоко Видодо принять участие в саммите Большой двадцатки в ноябре. Об этом заявила пресс-служба президента Индонезии, сообщает Корреспондент.
В ходе телефонного разговора президенты обсудили ситуацию в Украине, включая переговорный процесс.
"Я еще раз подчеркнул важность немедленного прекращения войны. Я также подчеркиваю, что нужно предлагать мирное решение, и Индонезия готова внести свой вклад в мирные усилия. По этому поводу президент Путин выразил благодарность за приглашение на саммит G20 и сказал, что примет участие", - отметил Видодо.
Также Видодо сообщил, что отклонил просьбу Украины помочь с вооружением.
"Подчеркиваю, что в соответствии с мандатом конституции Индонезии и принципов внешней политики Индонезии запрещается оказывать помощь в виде оружия другим странам", - заявил он.
При этом он предложил гуманитарную помощь. По его словам, Индонезия сможет доставить ее в ближайшее время.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил приглашение от президента Индонезии посетить саммит G20 в ноябре.