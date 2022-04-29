Зеленский и Путин могут встретиться на саммите G20

Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Индонезии Джоко Видодо принять участие в саммите Большой двадцатки в ноябре. Об этом заявила пресс-служба президента Индонезии, сообщает Корреспондент.

В ходе телефонного разговора президенты обсудили ситуацию в Украине, включая переговорный процесс.

"Я еще раз подчеркнул важность немедленного прекращения войны. Я также подчеркиваю, что нужно предлагать мирное решение, и Индонезия готова внести свой вклад в мирные усилия. По этому поводу президент Путин выразил благодарность за приглашение на саммит G20 и сказал, что примет участие" , - отметил Видодо.

Также Видодо сообщил, что отклонил просьбу Украины помочь с вооружением.

"Подчеркиваю, что в соответствии с мандатом конституции Индонезии и принципов внешней политики Индонезии запрещается оказывать помощь в виде оружия другим странам" , - заявил он.

При этом он предложил гуманитарную помощь. По его словам, Индонезия сможет доставить ее в ближайшее время.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил приглашение от президента Индонезии посетить саммит G20 в ноябре.