РФ заплатила валютой по евробондам, пытаясь избежать дефолта

Россия за неделю до окончания льготного периода выплатила купоны по еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 году в долларах, как того требуют контракты.﻿ Об этом заявило Министерство финансов России, сообщает Экономическая правда.

Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: Россия-2022 и Россия-2042. По первому выпуску часть долга по которому РФ накануне выкупила за рубли, страна должна была выплатить как купонный доход, так и погасить номинальную стоимость бумаг. По второму выпуску речь шла только о выплате купонного дохода.

В общей сложности РФ должна была погасить 649,2 млн долларов. Однако 6 апреля Минфин РФ заявил, что перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах.

У России было время до 4 мая, чтобы все же погасить долг согласно контракту – в долларах. Теперь страна отчитывается о выполнении долларового платежа. Выплата была доведена до платежного агента по этим еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch).