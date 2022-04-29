ГПСУ: российский вертолет обстрелял ракетами Сумщину

Российский вертолет обстрелял украинскую территорию неуправляемыми ракетами в Сумской области.﻿ Об этом проинформировала Государственная пограничная служба Украины, сообщает Украинская правда.

29 апреля после полудня на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" военный вертолет оккупантов произвел обстрел украинской территории, заявили в ГПСУ﻿.

Пограничники Сумского отряда услышали гул двигателей со стороны российской границы, после чего увидели пару Ми-8.

Один из вертолетов совершил несколько пусков неуправляемыми авиационными ракетами по территории Украины.

Защитники Украины при обстреле не пострадали.