ГПСУ: российский вертолет обстрелял ракетами Сумщину
Российский вертолет обстрелял украинскую территорию неуправляемыми ракетами в Сумской области. Об этом проинформировала Государственная пограничная служба Украины, сообщает Украинская правда.
29 апреля после полудня на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" военный вертолет оккупантов произвел обстрел украинской территории, заявили в ГПСУ.
Пограничники Сумского отряда услышали гул двигателей со стороны российской границы, после чего увидели пару Ми-8.
Один из вертолетов совершил несколько пусков неуправляемыми авиационными ракетами по территории Украины.
Защитники Украины при обстреле не пострадали.