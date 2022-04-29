Кулеба обсудил с британской коллегой поставки оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 апреля провел телефонные переговоры со своей британской коллегой Лиз Трасс. Главы МИД обсудили поставки оружия, нефтяное эмбарго и гарантии безопасности.﻿ Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Кулеба и Трасс обсудили дальнейшие поставки оружия в Украину и договорились о необходимости скорейшего введения полного эмбарго на импорт российской нефти в Европу" , - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что полное эмбарго означает полную остановку поставок из России и должно распространяться на нефтяные смеси.

Главы МИД также обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины.

Ранее Трасс заявила о необходимости вооружить Украину так, чтобы страна смогла освободить оккупированные территории, включая Крым и отдельные районы Донбасса.

28 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении ленд-лиза для Украины.