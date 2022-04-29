На Луганщине запретили посещать кладбища
В Луганской области запретили посещать кладбища на период традиционных послепасхальных поминальных дней. Соблюдение требования будет контролировать полиция. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"На территории Луганской области запрещено посещение кладбищ и отдельных захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни в 2022 году", - написал Гайдай в Telegram.
По его словам, запрет введен для сохранения жизни и здоровья граждан в условиях проведения активных боевых действий.
"Будут контролировать выполнение распоряжения Главное управление Национальной полиции в Луганской области, Управление патрульной полиции в Луганской области, руководители органов власти на местах", - добавил глава ОВА.