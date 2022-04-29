ГПСУ: в Сумской и Черниговской областях запретили приближаться к границе

Жителям Сумской и Черниговской областей запрещено приближаться к границе ближе, чем на 1 км в дневное время суток и на 20 км ночью. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона UAразом, передает издание Vesti.ua﻿.

Он также рассказал, что были введены дополнительные режимные ограничения. В частности, это уже сделано в Сумской, и документируется в Черниговской области. Речь идет о том, когда гражданам запрещается пребывать возле границы.