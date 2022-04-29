Нуланд: США добивается завершения войны стратегическим поражением Путина

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что цель США — добиться, чтобы война России против Украины завершилась стратегическим поражением для российского диктатора Владимира Путина, сообщает Новое время.

"Мы хотим, чтобы эта военная авантюра стоила ему и его режиму непомерно дорого. И, конечно, мы хотим, чтобы Украина не только выжила, но и процветала как демократическое независимое государство, которое укрепляет свои добрососедские отношения и с Европой, и с российским народом" , — сказала она в интервью Медузе.

Нуланд добавила, что россияне тоже не заслуживают всех страданий, которые на них обрушивает эта война.

"Тел убитых солдат, которые прибывают домой в гробах и мешках к их женам, матерям и детям, последствий экономических санкций. Но причина всему этому — только решение Путина начать войну в Украине вместо того, чтобы вложить всю свою энергию в укрепление самой России и ее экономики" , — резюмировала заместитель госсекретаря США.

США систематически поддерживают Украину в борьбе с Россией, предоставляя военную помощь и вводя мощные санкции против РФ.