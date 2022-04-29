Украинские морпехи показали уничтожение с воздуха техники РФ

Бойцы 503-го отдельного батальона морской пехоты показали уничтожение российской бронетехники с помощью дрона.﻿ Соответствующее видео было обнародовано в пятницу, 29 апреля, на странице Военно-морских сил ВСУ в Facebook, сообщает Новое время.

"Морские пехотинцы продолжают методически уничтожать врага всеми способами. Вот и в этот раз оккупанты недосчитались двух БМП. Так бывает, когда ублюдки-„освободители“ наслушаются русской фашистской пропаганды и уходят завоевывать чужую землю. Вместо этого они сталкиваются с жестокой реальностью, которая быстро возвращает их на землю, а чаще — под нее" , — отметили в ВМС.