Казахстан заверил, что не будет помогать РФ обходить санкции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 апреля провел телефонные переговоры со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. Глава МИД Казахстана заверил, что его страна не будет помогать России обходить санкции, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

По его словам, в ходе беседы были подтверждены дружественные отношения между Украиной и Казахстаном. Также обсуждалось сотрудничество в рамках международных организаций.

"Он (Тлеуберди - ред.) заверил, что Казахстан не предоставляет и не будет предоставлять механизмы обхода санкций" , - добавил Кулеба.

Ранее стало известно, что завод по производству мотоциклов "Урал" перенесли из российского Ирбита в казахстанский Петропавловск. Компания приняла такое решение из-за санкций против России.

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