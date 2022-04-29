Welt: ФРГ рассматривает поставки самоходных гаубиц для Украины
Федеральное правительство Германия изучает возможность поставки самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000 для Украины. На сегодня рассматривается несколько вариантов помощи. Об этом сообщает Welt, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.
По данным немецкого издания, Украине могут передать самоходные артиллерийские установки со складов бундесвера. Возможно, в схеме будут задействованы также Нидерланды и Италия.
"Мы ведем переговоры с различными партнерами с целью оказания действенной поддержки Украине, в том числе в сфере артиллерии. Есть различные варианты, которые в настоящее время рассматриваются", - сообщил представитель немецкого Минобороны.
В то же время сообщается, что у Германии из 119 гаубиц, находящихся на вооружении, только 40 в настоящее время в рабочем состоянии. Недавно Берлин согласился обучать украинских военных работе с этими системами.
Ранее сообщалось, что Бундестаг одобрил поставки тяжелых вооружений для Украины, которые нужны, чтобы деоккупировать занятые российской армией территории.