Посольство Азербайджана возобновило работу в Киеве

Посольство Азербайджанской Республики в Киеве возобновило работу с 29 апреля.﻿ Об этом говорится в заявлении на сайте дипучреждения, сообщает Украинская правда.

"Начиная с 29 апреля 2022 года, посольство Азербайджанской Республики в Украине возобновило свою деятельность в Киеве" , - говорится в сообщении.

С 30 апреля Консульский отдел посольства будет работать ежедневно.

Также сообщается, что предоставление возможных консульских услуг во временном офисе посольства в городе Львов будет продлено до 6 мая.