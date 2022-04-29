ОГП: разоблачен глава общины на Сумщине, планировавший "сдать" город

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры председатель Середино-Будской территориальной общины задержан по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба﻿ Офиса Генпрокурора Украины.

По данным следствия, глава территориальной общины оказывал государству-агрессору помощь в осуществлении подрывной деятельности. Он передавал представителям ФСБ информацию о перемещении Вооруженных Сил Украины и видах их вооружения. Во время оккупации чиновник планировал "сдать" город врагу и приказал убрать блокпост на въезде в населенный пункт.

Правоохранители задержали председателя общины в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Преступная деятельность разоблачена сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области совместно с прокуратурой.