Мэр Мариуполя: число раненых на Азовстали возросло до 600

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что после бомбардировок полевого госпиталя на территории осажденного завода Азовсталь 28 апреля количество раненых выросло до 600 человек, сообщает Новое время.

"Вчера, вы уже знаете, что на госпиталь сбросили бомбы. Они разрушили госпиталь, а это признак военного преступления, потому что до этого было 170 раненых, а сейчас уже более 600" , — заявил Бойченко во время брифинга﻿.

Он подчеркнул, что оккупанты продолжают разрушать город и убивать мирных жителей. По его данным, войска РФ уже убили более 20 тысяч мариупольцев, что, как он отметил, является «геноцидом русскоговорящего населения» Украины со стороны войск РФ.

"Там почти нет еды, почти нет воды, почти нет лекарств. В таких условиях они находятся уже больше 60 суток. И они умоляют о помощи, и мы умоляем о помощи международных лидеров, чтобы мы объединились ради спасения жизней мирного населения. Потому что там счет идет уже не на сутки, а на часы" , — сказал Бойченко о ситуации на Азовстали.

28 апреля оккупанты сбросили на Азовсталь многотонные авиабомбы. В результате на территории предприятия обрушилась операционная.

По данным СМИ, почти 100 находящихся на Азовстали украинских защитников получили контузии в результате бомбардировки.