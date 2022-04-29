ОК "Юг": ВСУ уничтожили на юге 11 целей оккупантов

Украинские военные продолжают уничтожать личный состав и военную технику оккупантов. В частности, в ночь на 29 апреля ВСУ поразили 11 целей врага на юге.﻿ Об этом передает оперативное командование Юг, сообщает Новое время.

Потери со стороны противника уточняются. По информации ведомства, ситуация в зоне ответственности остается стабильно напряженной. В частности, на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей оккупанты пытаются продвигать идею неотвратимости закрепления регионов под властью России.

При этом, эта деятельность успехов не имеет, ведь местные оказывают отчаянное сопротивление, несмотря на разгон митингов, запугивания и подворовые обходы оккупантами.

"Готовя очередную фейковую картинку для пропагандистского телевидения, оккупанты пытаются сагитировать ветеранов и детей войны присоединиться к празднованию 9 мая" , — сообщает командование.

Населенные пункты Николаевской области, откуда российские захватчики отступили, продолжают страдать от их же обстрелов. Оккупанты боятся подхода ВСУ, поэтому ударяют по мирному населению.

Кроме того, в Одесской области продолжаются контрдиверсионные мероприятия.