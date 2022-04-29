Разведка: буряты и кадыровцы устроили перестрелку под Чернобаевкой

В Херсонской области произошла перестрелка между российскими оккупантами чеченской и бурятской национальности. Об этом заявило Главное управление разведки Министерства обороны в Facebook, сообщает Новое время.

По данным ГУР, конфликт произошел во временно захваченной Киселевке Чернобаевской сельской громады. В ночной перестрелке участвовали более 50 человек с каждой стороны, количество пострадавших и погибших неизвестно.

Украинская разведка считает, что причина конфликта — в нежелании бурятов идти в наступление и «неравенстве» условий с чеченцами. Другая причина — неравномерное распределение награбленного: последние получают больше всего выгоды от мародерства.

"["Кадыровцы"] вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве „заградительных отрядов“. Их задача — побуждать подразделения оккупантов к активным действиям. То есть открывать огонь по тому, кто пытается отступать" , — напомнили в ГУР.

Также сообщается, что из-за нежелания участвовать в наступлении произошел конфликт между командирами и личным составом подразделений российских войск во временно захваченной Федоровке Запорожской области. Оккупанты жалуются местным жителям на обман при подписании контрактов и получение согласия на участие в боях. Российским контрактникам врали, что украинцы не будут сопротивляться, а на занятых территориях они получат жилье и смогут «спокойно пройти службу».